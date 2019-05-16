Ушел из жизни рязанский бизнесмен Лев Кузнецов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-16T14:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Ушел из жизни руководитель группы компаний «Студия-Сервис» Лев Александрович Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Его высокий профессионализм, интеллигентность, стремление достигнуть идеального результата в любом деле, восхищали и заставляли соответствовать высоким стандартам, учиться и совершенствоваться. Он беззаветно был предан своему делу и, конечно, хотел бы, чтобы мы продолжали его начинания, чтобы дело его жило и приносило пользу, удовлетворение и радость», — говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Лев Кузнецов родился 21 мая 1958 года.

В 1981 году окончил Рязанский радиотехнический институт.

С 1981 по 1985 год — инженер-стажер по эксплуатации видеомагнитофонов лаборатории учебного телевидения.

С 1985 по 1987 год — старший инженер, младший научный сотрудник кафедры РТС.

С 1992 по 2005 год работал на ГТРК «Ока» главным специалистом, заместителем председателя по производственно-техническим вопросам.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушел из жизни староста ермишинского села Азеево Умид Бурнашев

Духовное управление мусульман Рязанской области приносит соболезнования родным и близким покойного и молит Аллаха о ниспослании благословения его душе (подробнее).

Умер вице-президент рязанской Федерации танцевального спорта Олег Куляев

17 апреля ушел из жизни вице-президент Федерации танцевального спорта Рязанской области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU