Умер вице-президент рязанской Федерации танцевального спорта Олег Куляев

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-18T17:27:21+03:00

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17 апреля ушел из жизни вице-президент Федерации танцевального спорта Рязанской области, бессменный руководитель спортивно-танцевального центра «Созвездие» Олег Куляев. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

«Олег Валентинович был светлым и добрым человеком, талантливым педагогом и руководителем. Мы с благодарностью будем помнить все то, что он сделал для каждого из нас», — говорится в сообщении.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области и региональная Федерация танцевального спорта искренне скорбят о невосполнимой потере, выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Олега Валентиновича Куляева.

Напомним, 14 апреля ушел из жизни тренер детско-юношеских футбольных команд ЦСК Игорь Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU