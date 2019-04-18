Умер вице-президент рязанской Федерации танцевального спорта Олег Куляев
17 апреля ушел из жизни вице-президент Федерации танцевального спорта Рязанской области, бессменный руководитель спортивно-танцевального центра «Созвездие» Олег Куляев. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
«Олег Валентинович был светлым и добрым человеком, талантливым педагогом и руководителем. Мы с благодарностью будем помнить все то, что он сделал для каждого из нас», — говорится в сообщении.
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области и региональная Федерация танцевального спорта искренне скорбят о невосполнимой потере, выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Олега Валентиновича Куляева.
Напомним, 14 апреля ушел из жизни тренер детско-юношеских футбольных команд ЦСК Игорь Тарасов.
ИСТОЧНИК KP.RU