СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-16T12:32:18+03:00

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16 апреля в Рязани простились с ушедшим из жизни тренером детско-юношеских команд спортивной школы олимпийского резерва ЦСК Игорем Максимовичем Тарасовым. На церемонию прощания пришли десятки человек: воспитанники тренера, родители детей, ветераны рязанского футбола, чиновники от спорта и все, кто лично знал Игоря Тарасова.

Проститься с тренером пришел генеральный директор ФК "Рязань" Вадим Бращин

— Рязанский футбол и спорт в целом понесли тяжелую утрату, — отметил в своей траурной речи директор спортшколы ЦСК Алексей Морозов . — Игорь Максимович был предан футболу до последних дней. Он был очень грамотным тренером, у меня никогда не было с ним проблем, надеюсь, что и у него со мной тоже. Его уход – это невосполнимая утрата.

Игоря Тарасова похоронили на Ново-Сысоевском кладбище.

— Несколько лет назад, когда Игорь Тарасов только взял команду в ЦСК, его детей с легкостью обыгрывали все рязанские спортшколы, — вспоминает один из родителей. — Однажды во время такого разгромного матча он поднялся к нам на трибуну к родителям и просто так спросил с улыбкой: «Что, опять обижают наших? Но ничего-ничего, год-два и они будут лучшими в Рязанской области». Так и случилось, наши мальчишки на всех турнирах выносили соперников: на городских и областных соревнованиях, на «Локоболе», «Кожаном мяче»... На Всероссийском турнире в Ейске из нескольких десятков команд вошли в десятку. Для Рязани это очень значимое достижение.

Напомним, Игорь Максимович Тарасов скончался 14 апреля в возрасте 58 лет после тяжелой болезни. Читать подробнее о карьере Игоря Тарасова>>>

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/703483" frameborder="0"></iframe> В Рязани простились с футбольным тренером Игорем Тарасовым.Церемония прощания прошла у стадиона ЦСК

ИСТОЧНИК KP.RU