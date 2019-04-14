Ушел из жизни рязанский футбольный тренер Игорь Тарасов

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-14T14:25:29+03:00

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14 апреля ушел из жизни тренер детско-юношеских футбольных команд спортивной школы олимпийского резерва ЦСК Игорь Максимович Тарасов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве спорта.

Игорь Тарасов является воспитанником рязанского футбола, с 1979 по 1985 годы провел 52 игры за «Спартак» (Рязань). После завершения профессиональной карьеры работал администратором клубов: «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Спартак» (Луховицы), «Рязань».

В 2009-2010 годы был тренером ФК «Звезда» (Рязань».

Наверное, одно из главных достижений Игоря Тарасова, как тренера — победа команды «Феникс» (Рязань) в 90-е годы на турнире в США. Тогда рязанская молодежь под его руководством обыграла ведущие клубы нескольких штатов и заслуженно заняла первое место.

Игорь Тарасов (слева) со своим воспитанником, будущим голеадором ФК «Рязань-Агрокомплект» Владиславом Майоровым после турнира в США.

В последние годы Игорь Тарасов тренировал детей и юношей спортивной школы ЦСК. Его воспитанники неоднократно побеждали на городских и региональных турнирах. Результат тренера отметили в министерстве спорта и региональной федерации футбола и назначили Игоря Тарасова главным тренером сборной Рязанской области (2006 г.р.)

Команда ЦСК (2006 г.р.) под руководством Игоря Тарасова неоднократно побеждала на городских и региональных турнирах.

— Это тяжелая утрата для всего детско-юношеского футбола Рязанской области, — рассказывает генеральный директор ФК «Рязань» Вадим Бращин. — Игорь Максимович, действительно, своей работой заслужил быть тренером сборной. К сожалению, из-за болезни он не смог поработать… Недавно Игорь вышел из больницы и сам попросил сложить полномочия, написал заявление. Это утрата, что тут скажешь. Решили, что правильнее будет, если сборную команду теперь возглавит помощник Игоря Максимовича — тренер Владислав Гаврилов.

Игорь Тарасов со своей командой на турнире в Тамбове.

ИСТОЧНИК KP.RU