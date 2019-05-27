На 88-ом году жизни скончался бывший директор рязанского приборного завода
26 мая в Рязани скончался бывший директор приборного завода Александр Николаевич Червяков, сообщают «РВ». Свои соболезнования родным и близким покойного принесли коллектив предприятия и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
«Его отличали высокий профессионализм, умение работать с людьми, твердая гражданская позиция. Александр Николаевич пользовался глубоким уважением коллег и всех земляков», — говорится в соболезновании главы региона.
ДОСЬЕ «КП»
Александр Николаевич Червяков родился 4 августа 1931 года.
С 1959 по 2013 годы работал на Государственном рязанском приборном заводе. Более 20 лет был директором предприятия.
Является «Почетным гражданином Рязанской области», «Почетным гражданином Рязани», «Почетным гражданином Касимова».
Александр Червяков - Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
Прощание с Александром Николаевичем состоится 28 мая в 11:00 ч. по адресу: Рязань, Первомайский проспект, 17 (спортивный комплекс АО «ГРПЗ»).
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ИСТОЧНИК KP.RU