2019-05-27T20:21:22+03:00
Общество

На 88-ом году жизни скончался бывший директор рязанского приборного завода

Александр Червяков руководил предприятием более 20 лет
Александр РАДЫГИН
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Фото "Рязанские ведомости".Фото "Рязанские ведомости".
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26 мая в Рязани скончался бывший директор приборного завода Александр Николаевич Червяков, сообщают «РВ». Свои соболезнования родным и близким покойного принесли коллектив предприятия и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Его отличали высокий профессионализм, умение работать с людьми, твердая гражданская позиция. Александр Николаевич пользовался глубоким уважением коллег и всех земляков», — говорится в соболезновании главы региона.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Николаевич Червяков родился 4 августа 1931 года.

С 1959 по 2013 годы работал на Государственном рязанском приборном заводе. Более 20 лет был директором предприятия.

Является «Почетным гражданином Рязанской области», «Почетным гражданином Рязани», «Почетным гражданином Касимова».

Александр Червяков - Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.

Прощание с Александром Николаевичем состоится 28 мая в 11:00 ч. по адресу: Рязань, Первомайский проспект, 17 (спортивный комплекс АО «ГРПЗ»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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