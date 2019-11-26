СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-26T15:52:34+03:00

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26 ноября на 70-ом году жизни скончался известный рязанский художник Сергей Ковригин. Региональное министерство культуры и туризма выразило соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Иванович Ковригин родился 15 апреля 1950 года в Рязани в семье инженера.

В 1961-1965 годы учился в Детской художественной школе Рязани.

В 1965-1969 годы учился в Рязанском художественном училище на педагогическом отделении.

Фото: Областная библиотека имени Горького.

После службы в армии работал художником в Театре юного зрителя.

В 1973 году поступил в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова на факультет станковой графики.

Фото: Областная библиотека имени Горького.

С 1978 по 1981 год совершал регулярные творческие поездки в Салехард Тюменской области, впечатления от которых послужили основой многих произведений.

Член Союза художников с 1981 года, участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях нашей страны и за рубежом.

Фото: Областная библиотека имени Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU