Скончался известный рязанский художник Сергей Ковригин
26 ноября на 70-ом году жизни скончался известный рязанский художник Сергей Ковригин. Региональное министерство культуры и туризма выразило соболезнования родным, близким и коллегам покойного.
ДОСЬЕ «КП»
Сергей Иванович Ковригин родился 15 апреля 1950 года в Рязани в семье инженера.
В 1961-1965 годы учился в Детской художественной школе Рязани.
В 1965-1969 годы учился в Рязанском художественном училище на педагогическом отделении.
Фото: Областная библиотека имени Горького.
После службы в армии работал художником в Театре юного зрителя.
В 1973 году поступил в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова на факультет станковой графики.
Фото: Областная библиотека имени Горького.
С 1978 по 1981 год совершал регулярные творческие поездки в Салехард Тюменской области, впечатления от которых послужили основой многих произведений.
Член Союза художников с 1981 года, участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях нашей страны и за рубежом.
Фото: Областная библиотека имени Горького.
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