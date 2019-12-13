2019-12-13T06:40:46+03:00
Общество

Умер бывший хормейстер Рязанского академического хора Юрий Афонин

Заслуженный артист РСФСР проработал в коллективе более 25 лет
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Рязанского района.Фото: администрация Рязанского района.
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На 83-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, бывший хормейстер Рязанского академического хора имени Попова, поэт, композитор Афонин Юрий Михайлович.

В 1963 году Юрий Афонин вступил в Рязанский русский народный хор под руководством Евгения Попова, и вскоре стал солистом, потом хормейстером. Всего он посвятил работе в этом коллективе 25 лет. До последних дней жизни Юрий Михайлович руководил женским хором «Заокские разливы».

Перу Юрия Афонина принадлежат около полутысячи стихов, а сколько песен – затруднялся назвать даже сам автор.

Соболезнования родным и близким покойного выразили литературная ассоциация «Переяславль», администрация сел Заокское и Коростово Рязанского района, а также Рязанское отделение «Движение в поддержку Флота России».

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Коллектив РГУ имени Есенина выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Он сделал много полезного для науки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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