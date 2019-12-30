В Рязани умер мастер спорта по плаванию Владимир Александров
В Рязани на 74-м году жизни скончался мастер спорта СССР по плаванию, известный спортсмен и тренер Владимир Сергеевич Александров, сообщает управление по физической культуре и спорта администрации города.
Владимир Александров является призером чемпионатов и кубков России в категории «Masters», входил в десятку сильнейших на чемпионате мира.
Владимир Сергеевич внес большой вклад в пропаганду физической культуры и спорта в Рязани, популяризацию плавания среди молодежи. Последние годы его жизни связаны с тренерской работой в СК «Дельфин».
Похоронен Владимир Александров на сысоевском кладбище.
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