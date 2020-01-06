Умер первый президент адвокатской палаты Рязанской области Иван Марков
Иван Иванович Марков родился 4 ноября 1925 года. Он – участник Великой Отечественной войны, член Рязанского областного суда и первый председатель Октябрьского районного суда Рязани.
В январе 1943 года был призван в ряды Красной Армии, где прослужил семь с половиной лет, командир танка.
За участие в боевых действиях награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», а всего 14 государственными и правительственными наградами.
После демобилизации, в сентябре 1953 года поступил в Московскую юридическую школу, которую окончил с отличием в 1955 году и был направлен в Рязанскую областную коллегию адвокатов.
В 2004 году Иван Иванович был награжден орденом «За верность адвокатскому долгу» и памятной медалью энциклопедии «Лучшие люди России».
9 апреля 2005 года на втором съезде адвокатов России – золотой медалью им. Плевако.
8 апреля 2010 года Приказом Минюста РФ – нагрудным знаком «Почетный работник юстиции России».
В 2013 году – Нагрудным знаком «Почетный адвокат России». А также Благодарностью, Почетной грамотой Губернатора Рязанской области и другими региональными наградами.
Маркова похоронят на Сысоевском кладбище, рядом с женой. Прощание с ним пройдет 8 января.
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