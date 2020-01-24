24 Янв. 2020 2020-01-24T12:27:25+03:00

В Рязани ушла из жизни легендарная врач-хирург Алла Левушкина. Фото: Дмитрий ОСИНИН

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23 января на 93-году жизни скончалась одна из основательниц колопроктологической службы Рязанской области Алла Ильинична Левушкина, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Алла Ильинична проработала 67 лет в практическом здравоохранении. Будучи пенсионеркой, она долгое время оставалась практикующим хирургом. Только последние несколько лет отошла от практической работы.

Министерство здравоохранения Рязанской области выражает искренние соболезнования родным и близким.

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», - говорится в сообщении.

Прощание с Аллой Ильиничной состоится 25 января в 14:00 в Городской клинической больнице №11 (здание патологоанатомического отделения).

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ИСТОЧНИК KP.RU