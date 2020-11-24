Закрытый гроб и сотни людей: как в Рязани простились с ректором РГАТУ Николаем Бышовым.
Фото: Константин МОГИЛИН
Утром 24 ноября в Рязани простились с ректором агротехнологического университета имени Костычева Николаем Владимировичем Бышовым. На гражданскую панихиду, которая прошла у стен вуза, пришли несколько сотен человек.
Николай Владимирович лежал в закрытом гробу со стеклянным окошком, что говорит о перенесенной им коронавирусной инфекции.
Похоронили ректора университета на кладбище его малой родины, в селе Пальные Рыбновского района.
«Светлая память о Николае Владимировиче останется в сердцах многочисленных выпускников, коллег, всех, с кем он рядом жил и работал», - говорится в некрологе.
Попрощаться с ректором Николаем Бышовым пришли сотни человек.
Фото: Константин МОГИЛИН
Коллектив рязанской «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Николая Бышова.
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