Закрытый гроб и сотни людей: как в Рязани простились с ректором РГАТУ Николаем Бышовым. Фото: Константин МОГИЛИН

Утром 24 ноября в Рязани простились с ректором агротехнологического университета имени Костычева Николаем Владимировичем Бышовым. На гражданскую панихиду, которая прошла у стен вуза, пришли несколько сотен человек.

Николай Владимирович лежал в закрытом гробу со стеклянным окошком, что говорит о перенесенной им коронавирусной инфекции.

Похоронили ректора университета на кладбище его малой родины, в селе Пальные Рыбновского района.

«Светлая память о Николае Владимировиче останется в сердцах многочисленных выпускников, коллег, всех, с кем он рядом жил и работал», - говорится в некрологе.

Попрощаться с ректором Николаем Бышовым пришли сотни человек. Фото: Константин МОГИЛИН

Коллектив рязанской «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Николая Бышова.

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