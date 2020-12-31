Безусловно, високосный 2020-й был годом очень сложным и даже немного страшным, но вместе с тем и годом во многом совершенно новым. Мы заново учились общаться и работать, поддерживать друг друга и сидеть по домам ради здоровья близких. Даже дышать в этом году научились по-новому - через маску.Давайте же вспомним, каким был 2020-й и действительно ли все было настолько плохо?С начала пандемии COVID-19, только по официальным данным, коронавирусом в регионе заразились уже больше 18 тысяч человек. Ежедневно эта цифра растет, и когда ждать спада числа заболевших, с уверенностью не скажет, пожалуй, никто. Есть определенные надежды на вакцину, разработанную исследовательским центром Гамалеи, но о старте массовой прививочной кампании в регионе говорить пока преждевременно.Тем не менее показатель заболеваемости в Рязанской области составляет 1573,96 случая на 100 тысяч человек, и это значительно ниже среднероссийского показателя - 2077,39 на 100 тысяч.УТРАТЫ ГОДАК сожалению, к концу года COVID-19 унес жизни уже почти 150 рязанцев. От недуга пострадали абсолютно все социальные группы и слои: медицинские работники и полицейские, прокуроры и адвокаты, чиновники и домохозяйки, пожилые, молодые и даже дети.Не стало в 2020 году и некоторых известных и заслуженных людей. Так, утром 24 ноября Рязань простилась с ректором агротехнологического университета имени Костычева Николаем Владимировичем Бышовым. На гражданскую панихиду у стен вуза пришли несколько сотен человек. Николай Владимирович лежал в закрытом гробу со стеклянным окошком, что говорит о перенесенной им коронавирусной инфекции. Похоронили ректора университета на кладбище его малой родины, в селе Пальные Рыбновского района.Не стало в уходящем году и бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Член Совета Федерации скончался в ночь с 10 на 11 мая после продолжительной болезни.По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, Олег Ковалев «долгие годы боролся с заболеванием, но не жаловался и продолжал работать».Напомним, Олег Иванович Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 год. 14 февраля он сообщил, что подал заявление о досрочном сложении полномочий и заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. В тот же день указом Президента России его освободили от должности. После чего в течение двух с половиной лет Олег Иванович занимал кресло сенатора.ЧЕЛОВЕК ГОДАТак как события 2020 года во многом обусловлены пандемией, человека года мы тоже выбрали неслучайно. Основная нагрузка по борьбе с распространением коронавируса, при всем уважении к Роспотребнадзору и к региональному оперштабу, все-таки легла на региональную систему здравоохранения. И несмотря на многочисленную критику в СМИ и социальных сетях - да что говорить, и на страницах «Комсомолки» тоже, - региональный минздрав с основным массивом задач справился. Не без помощи федерального центра и областного правительства им удалось в кратчайшие сроки развернуть ковидные госпитали, обеспечить работу скорой помощи, лабораторий и рязанских поликлиник.Да, проблем было много, но все они так или иначе решались, иногда с запозданием, но все же. Проанализировав же ситуацию в других регионах России и ЦФО, можем с уверенностью сказать, что региональная система здравоохранения на данном этапе с пандемией справляется.Поэтому человеком 2020 года в Рязанской области нам хочется назвать регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, а заодно и всю его команду - врачей и медсестер, а также сотрудников ведомства и больниц. Все эти люди в уходящем году нам очень по- могли.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ГОДАИз-за пандемии большинство из запланированных событий пришлось отменить или перенести в онлайн. Тем не менее в регионе состоялись два события федерального и даже международного масштаба: третий деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» и второй форум «Вектор производительности».Несмотря на определенные трудности в организации, связанные с пандемией коронавируса, оба мероприятия собрали представительные делегации гостей.Так, деловая часть августовского форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» была представлена несколькими переговорными площадками. На них 15 рязанских компаний провели переговоры с 14 иностранными фирмами из Германии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Китая, Чехии, Армении и Египта. Всего в рамках форума прошли 32 тура таких переговоров.По итогам этой работы подписаны два договора и одно соглашение: компания «Фахманн Руссланд» - договор на постав- ку систем водоотведения в Германию, компания «Экорост» начнет поставку в Чехию органических удобрений, а рязанская «ЭсТи-Групп» подписала соглашение о намерениях по продвижению российских товаров в Китае. Также прошли предвари- тельные переговоры: немецкие компании проявили большой интерес к продукции, производимой ОАО «Саста», а пробную партию продукции компании ООО «Емельянъ Савостинъ» уже ждут в Армении.Второе событие - форум «Вектор производительности», состоялось в ноябре на площадке корпорации «Технониколь». Его посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников, а также более 300 представителей производственных компаний из 31 региона страны. Как не трудно догадаться из на- звания мероприятия, главной его темой стало повышение производительности труда.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ ГОДА7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов в Скопинском районе загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно - огонь добрался до боеприпасов. В радиусе 5 км от места пожара эвакуировали около 2,5 тысячи человек. Сгорело больше двадцати домов и строений.Но самое ужасное, что в результате ЧП пострадали люди. Пять человек были госпитализированы в больницы. Но, к сожалению, женщина, которую отправили в Скопин вместе с супругом, пострадала наиболее серьезно и скончалась от полученных травм. Пострадал от взрывов и пожарный, пытавшийся затушить огонь на загоревшейся военной части. Он получил ожоги лица и глаза.НЕДОРАЗУМЕНИЕ ГОДА17 декабря на пресс-конференции Владимира Путина супруга начальника отдела проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области Дениса Безукладова - Александра, представившись журналистом, попросила президента наградить звездой Героя России вице-губернатора Игоря Грекова.По ее словам, суть подвига высоко- поставленного чиновника в том, что во время взрывов боеприпасов на военном складе в Скопинском районе (смотри ЧП года) он спас семь человек и получил контузию.Но практически сразу после такого комплимента в свой адрес известный своей скромностью Игорь Михайлович заявил:- Я не считаю свой поступок геройским, потому что делал то, что должен. Уверен, так поступили бы многие на моем месте. Я помогал тем, кто во мне нуждался.Безукладова же, комментируя неловкую ситуацию, возникшую из-за того что, по сути, она просила у президента страны за начальника своего мужа, заявила, что вопрос с Грековым не согласовывала и даже не знакома с ним. Но, как говорится, осадочек остался...ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯТо, с чем мы столкнулись в этом високосном году, достойно описания в хорошем фантастическом романе. Однако все это с нами уже случилось, поэтому нам остается лишь надеяться, что в наступающем году пандемия закончится и все смогут вернуться к привычной жизни.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!