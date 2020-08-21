В Рязани состоялся очередной форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Николай Любимов рассказал об экспортном потенциале региона. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

В областном центре в третий раз прошел деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Несмотря на определенные трудности в организации, связанные с пандемией коронавируса, мероприятие состоялось. Во многом это стало возможно благодаря переносу значительной части программы в онлайн-формат. За прямой трансляцией открытия форума, прошедшего на площадке «Под мостом» в рязанском Лесопарке, наблюдало более трех тысяч участников. Среди них представители самых различных отраслей бизнеса и производства региона, заинтересованных как в дальнейшем развитии экспортного направления в своей работе, так и только планирующих начать эту работу.

Спикеры со всего мира

Впервые в истории форума в том числе благодаря онлайн-формату подобрался невероятно представительный состав спикеров, среди них ведущие теоретики и практики экспортной сферы: генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств Евгений Примаков, маркетолог и консультант Игорь Манн, австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич и многие другие. Модератором мероприятия выступил экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский.

Глава региона Николай Любимов выступил перед участникам форума, рассказав об успехах экспорто ориентированных предприятий и компаний:

- По итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли. У региона крайне высокий экспортный потенциал. Есть качественные, уникальные продукты, которые предлагают наши предприятия. Это высокотехнологичное оборудование, микроэлектроника, деревообработка, поставка полуфабрикатов из кожи.

Губернатор отметил конструктивное взаимодействие области с Российским экспортным центром (РЭЦ), подчеркнув, что именно совместная работа по внедрению регионального экспортного стандарта 1.0, разработанного РЭЦ, предопределила успехи предприятий региона по выходу на зарубежные рынки. Речь идет, в частности, о создании инфраструктуры государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий.

Прямую трансляцию открытия форума смотрело более трех тысяч участников. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Рязанская область готова поддерживать экспортеров

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина подчеркнула готовность организации к дальнейшему сотрудничеству с регионом и его предприятиями:

- Мы видим всю ситуацию по стране, и хочу отметить, что готовность региональной власти к поддержке экспортеров находится в топе. В условиях пандемии для нас очень важно, как можно скорее начать максимально возможное коммуницирование с экспортерами. Наша основная задача сегодня – выстроить долгосрочные связи с вами, чтобы было понимание, кто, как и чем может помочь, для того чтобы наш экспорт состоялся.

При этом эксперт высоко оценила работу регионального центра поддержки экспорта, созданного в 2017 году в рамках внедрения регионального экспортного стандарта 1.0. Рязанские предприниматели могут абсолютно бесплатно в режиме «одного окна» узнать, а главное, использовать широкий спектр мер поддержки экспортного направления.

В частности, одним из ключевых направлений работы центра стала организация участия рязанских предпринимателей в бизнес-миссиях и международных выставках. Благодаря этому расширяется география бизнеса. Все, кто отправляется на такие смотры, как правило, возвращаются оттуда с новыми знакомствами и связями а, зачастую, и с новым контрактом. Обучение по программам Школы экспорта РЭЦ, содействие в сертификации и патентовании, услуги маркетинга – подавляющее количество услуг предоставляется в центре экспорта бесплатно.

Вероника Никишина подчеркнула готовность к дальнейшему сотрудничеству на площадках «Российского экспортного центра». Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Конкретные результаты и договоренности

Одним из важнейших итогов «Дней международного бизнеса в Рязанской области» стало подписание соглашения о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и правительством региона. Подписи на документах поставили губернатор Николай Любимов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

- Соглашение позволяет региону использовать площадки Россотрудничества за границей для развития бизнеса и усиления взаимодействия в сфере культуры. Через культурные связи, связи в науке, образовании мы можем намного эффективнее наладить экономическое направление. В Рязанской области много представителей бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве с другими странами, которые уже экспортируют товары за пределы нашего государства или собираются это делать. Соглашение откроет новые горизонты перед нашим бизнесом и партерами за рубежом. И в частности, открывает перед рязанским бизнесом возможность использования более чем 80 площадок организации, расположенных за рубежом, - прокомментировал губернатор.

Деловая часть форума была представлена отдельной площадкой для переговоров. В ее работе приняли участие 15 рязанских компаний (пять из которых, представляли станкоинструментальный кластер Рязанской области). Они провели переговоры с 14-ю иностранными компаниями из Германии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Китая, Чехии, Армении и Египта. Всего в рамках форума было проведено 32 тура таких переговоров. По итогам этой работы подписаны два договора и одно соглашение: компания «Фахманн Руссланд» – договор на поставку систем водоотведения в Германию, компания «Экорост» – начнет поставку в Чехию органических удобрений, а рязанская «ЭсТи-Групп» подписала соглашение о намерениях по продвижению российских товаров в Китае.

Также прошли предварительные переговоры: немецкие компании проявил большой интерес к продукции, производимой ОАО «Саста» а пробную партию продукции компании ООО «Емельянъ Савостинъ» уже ждут в Армении.

КОНКРЕТНО

С 2017 по 2020 год при поддержке Рязанского центра экспорта 74 рязанские компании заключили экспортные контракты на общую сумму более $25 миллионов.