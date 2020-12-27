По данным опергруппы регионального правительства, 27 декабря в Рязанской области выявлено еще 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом суточный прирост заболеваемости составил – 0,8%.Всего с начала пандемии в COVID-19 подтвердился у 17 тысяч 594 рязанцев. При этом показатель заболеваемости в регионе составляет 1573,96 случая на 100 тысяч человек. Это значительно ниже среднероссийского показателя - 2077,39 на 100 тысяч.Напомним, что 27 декабря, в статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области включили еще трех человек. Это женщины в возрасте 71-го года, 72-х и 85-ти лет.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!