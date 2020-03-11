Профессор РязГМУ Динара Узбекова: Я каждый день захожу в комнату покойного мужа и говорю ему «Доброе утро!»

Ее дед и прадед служили в мечети: и тот, и другой были муллой и носили фамилию Гисматуллин. Отец, мальчик из глухой деревни, выбрал биохимию. Ее брат, и она сама прошли детьми через ужасы самой кровавой войны, сегодня оба – видные ученые. Мы встретились накануне 8 марта с профессором Рязанского государственного медуниверситета имени академика И.П.Павлова, доктором медицинских наук Динарой Галиевной Узбековой.

ВРАЧЕБНЫЕ КОРНИ

Династия Узбековых-медиков начинается с Салимджухрара Гисматуллина. Юношей он уехал в Бухару, где учился народной медицине. Затем 7 лет прожил в Тибете и получил диплом врача тибетской медицины.

- Мой дед по материнской линии жил в глубинной башкирской деревне, служил муллой, два раза совершал хадж в Мекку, - цитирует по памяти страницы своей книги «Династия. Узбековы» 86-летняя женщина. - У него было трое детей: Тимербулат, Шарифьян и Галима. Дочь отдал замуж, а в этой деревне все были Гисматуллины (смеется). Когда была введена паспортная система, прадед по отцовской линии вызвал моего деда Арслана и сказал о том, что надо выбирать фамилию. У нас в роду в давние времена были Узбяк и Кашир – так появилась фамилия Узбековы.

В семье Арслана и Галимы Узбековых было 12 детей, четверо из них получили медицинское образование, а их дети, внуки и правнуки продолжили династию медиков.

Отец Динары Узбековой – Гали – родился в 1904 году в глухой деревне Башкирии. Сначала окончил педагогический техникум и работал учителем. Затем поступил на лечебно-профилактический факультет Казанского университета и окончил его в 1932 году.

- Мама, София Шихмурзаева, и папа поженились после того, как отец окончил университет, - рассказывает Динара Галиевна. – И меня, и брата до сих пор удивляет, каким образом мальчик из глухой деревни пошел учиться на врача, вдруг выбрал такую фундаментальную науку. С 3 курса он стал заниматься у академика Энгельгардта [Владимир Александрович - советский биохимик, специалист в области молекулярной биологии. Лауреат Сталинской премии первой степени].

Видный ученый предлагал талантливому юноше после института остаться в аспирантуре, но тот отказался, выбрав интересы семьи. И уехал зарабатывать деньги – в деревне в те времена прожить было легче.

«АНВЕР ВСЮ ВОЙНУ ПРОРАБОТАЛ В ГЕРМАНИИ РАЗВЕДЧИКОМ»

- Но через 3 года папа все-таки решил заниматься биохимией, и подал документы в ленинградскую аспирантуру, - вспоминает профессор Узбекова. – Мама практически всегда была рядом с отцом. Удивительная женщина, она брала к нам в семью братьев и сестер отца, чтобы дать им воспитание.

Приехала племянница Галя, которая окончила 4 класса школы на татарском языке. София отвела ее в русскую школу.

- А как мы будем ее аттестовывать, спросили учителя. На что мама ответила, мол, пусть просто сидит и слушает, останется на второй год – не страшно – русский выучит, - вспоминает Динара Галиевна. - Через год ее водили по всей школе, и как пример, рассказывали об отличнице, которая совсем недавно не разговаривала по-русски.

А ведь по приезду она брала 4-летнюю Динару, владеющую двумя языками – татарским и русским, и шла в магазин, использую племянницу как переводчика. Затем в семье Узбековых появился племянник отца – Анвер. Человек удивительной судьбы, ставший доктором медицинских наук. В 16 лет он выучил немецкий так, что говорил без акцента, и всю войну проработал в Германии разведчиком.

- Дядя нам, конечно, об этом периоде жизни ничего не рассказывал, - вспоминает собеседница. – Для нас эта часть его биография так и осталась тайной – до сих пор информация о нем закрыта. Анвер был профессором-физиологом, думаю, он самый талантливый из всех нас.

Динара Галиевна в свои 86 преподает, даже иностранцам на английском языке. С помощницей и ассистенткой.Фото: Павел АВЕРИН

«Я ДО СИХ ПОР ПОМНЮ, КАК ВЫТЯГИВАЛИ РУКИ С КРУЖКАМИ «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ»

В 1941 году началась война. В эвакуацию семья Узбековых поехала из Витебска. Мама была на седьмом месяце беременности.

- Долго ехали в теплушках, дети – на лавках, взрослые на полу, - чувствуется, что Динара Галиевна еще раз переживает те ужасные дни. – Мы должны были ехать в Сибирь, но в Уфе у мамы начались схватки, и нас высадили. 17 августа родился мой брат Марат.

Наша собеседница вспоминает, как они ехали. Говорит, после авианалетов отцепляли вагоны, в которые попали бомбы, хоронили погибших, отправляли раненых в ближайший лазарет, снова формировали состав и отправлялись дальше в путь.

- У реки остановимся, взрослые бегут за водой. Я до сих пор помню, как вытягивали руки с кружками «Налейте воды», - и немолодая уже женщина замолкает надолго.

В музее Кравкова, созданного Динарой Галиевной.Фото: Павел АВЕРИН

«БРАТ ДО 5 ЛЕТ НЕ ЗНАЛ ВКУС БЕЛОГО ХЛЕБА»

Узбековым повезло – отец вернулся с войны живым и невредимым. И снова – повседневные дела и заботы, но теперь уже мирной жизни.

- В те времена жили дружно и весело, хоть и в коммуналке жили, и голодные военные и несытые послевоенные годы были, - сравнивает профессор Узбекова нынешнюю жизнь с прежней. - Конечно, очень трудно было. В войну мама в три смены работала, а я очереди огромные отстаивала за продуктами. У нее развилась дистрофия, и папа после войны – ему предложили выбрать город – поехал вместе со всей семьей в Ставрополь, там посытнее было. Когда брату было 5 лет (Марат Узбеков сегодня видный ученый – прим. авт.), и его угостили отрезанным ломтем батона, он попробовал и сказал: «Дайте мне настоящий». До этого он не знал вкус белого хлеба. И мама заплакала…

Динара Галиевна говорит о том, что трудности сплачивали родителей. Она до сих пор помнит, как отец относился к супруге и сыну с дочерью:

- Папа был и вспыльчивый, и ревнивый, но он нежно относился к маме. И особенно его любовь проявлялась по отношению к детям. Я была стеснительная, и отец выбрал хорошую тактику: он постоянно повторял: «Ты у меня способная, умная» - комплекс какой-то неполноценности у меня сгладился. Главное, что у нас была полноценная семья. Сейчас это в жизни особенно важно, когда много измен и разводов.

«Я ЗАХОЖУ В КОМНАТУ МУЖА И РАССКАЗЫВАЮ ЕМУ О ПРОШЕДШЕМ ДНЕ»

Юная тогда еще участковый врач Динара Узбекова однажды пришла на вызов в семью Лимаренко. Через некоторое время заболел сын – Валентин. Затем молодой человек начал ухаживать за молоденькой Динарой, они поженились. Это случилось в 1959 году. По словам Узбековой, хоть это и не была любовь с первого взгляда, но она всегда чувствовала себя женщиной. Полтора года назад супруг профессора Узбековой покинул нас. Но память о нем не умерла – ведь они прожили без малого 60 (!) лет.

- Утром я захожу в комнату мужа и говорю ему: «Доброе утро», а вечером рассказываю о том, что произошло за день, - никакой позы в этих словах нет. – Я – верующая христианка, и знаю, что он меня слышит.

Всю жизнь они прожили небогато, но дружно. Даже мебель не меняли:

- Я удивляюсь, что сейчас гарнитуры или спальни меняют через несколько лет – у нас даже мысли такой не было. Нас устраивала та мебель, которую мы купили еще тогда, когда стали семьей. Разве в этом богатство?

Динара Узбекова с мужем Валентином Лимаренко в Венеции. Фото из архива Д.Г. Узбековой

P.S. Сын Динары Галиевны – Владимир – человек творческий, он не пошел по стопам большинства Узбековых. Мама, Динара Галиевна, приняла его выбор. Для нее главное, что у него тоже полноценная семья, и они с женой любят друг друга.

Динара Узбекова о своей единственной любви.Известный ученый и краевед Динара Галиевна Узбекова о единственной любви в жизни. Она с мужем Валентином прожила почти 60 (!) лет. Полтора года назад его не стало. Она до сих пор с ним разговаривает, зайдя в его комнату

ОФИЦИАЛЬНО

Динара Узбекова родилась в селе Альметьево Татарской АССР (ныне г. Альметьевск). Отец в 1945 году защитил докторскую диссертацию, а в 1947 году получил звание профессора. Мать была врачом-педиатром

После окончания с серебряной медалью школы в 1951 году поступила на лечебный факультет Ставропольского медицинского института, а на следующий год перевелась на 2-й курс Рязанского мединститута, который окончила с отличием в 1957 году.

В 1957—1959 гг. участковый врач. С 1959 года одновременно начала работать ассистентом кафедры фармакологии альма-матер, на которой в 1968-ом стала доцентом. В 1978—1983 гг. заведовала Центральной научно-исследовательской лабораторией РязГМУ. С 1983-го – завкафедрой кафедрой клинической фармакологии; с 1993 г. профессор кафедры фармакологии с курсом фармации, с 2008 года - ее заведующая, а с 2010 г. — вновь профессор. С 1994 года организовала и постоянно курирует единственные (!) в РФ лицензированные курсы тематического усовершенствования врачей по апитерапии. Под руководством Узбековой подготовлено 7 кандидатских и 4 докторских диссертации.

Имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Биограф Николая Павловича Кравкова, несколько десятилетий занимающаяся исследованием рода Кравковых. Награждена медалью его имени «За выдающиеся успехи в экспериментальной клинической фармакологии». В 1959 году вышла замуж, сын Владимир Лимаренко (1960 г. р.).

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