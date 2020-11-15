«Я уже старенький. Дорогу нужно давать молодым»: каким запомнился экс-глава рязанского Роспотребнадзора Сергей Сафонкин

О дате и месте прощания с Сергеем Сафонкиным пока не сообщается. Фото: рязанский Роспотребнадзор.

15 ноября 2020 года в Рязани после продолжительной болезни скончался экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Сергей Васильевич Сафонкин. Главой надзорного ведомства он проработал восемь лет – с 2005 по 2013 год, а после отставки возглавлял Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

Уход с должности руководителя регионального Роспотребнадзора связывали с отставкой тогдашнего главы федерального ведомства Геннадия Онищенко, однако сам Сергей Сафонкин опроверг это в интервью Vidsboku:

— В друзьях у него [Онищенко] никогда не был, а был лишь подчиненным. Все очень банально. Мой служебный контракт позволял работать до 65 лет. Я уже старенький. Дорогу нужно давать молодым.

Как отметили коллеги покойного в некрологе, роль Сергея Сафонкина как врача-организатора, в улучшении санитарного состояния Рязанской области, снижении и ликвидации инфекционных заболеваний, была просто огромна.

Например, бывший руководитель был уверен, что в XXI веке никто не должен умирать от туберкулеза.

— Необходимо сделать так, чтобы в XXI веке люди перестали умирать от туберкулеза. Добиться этого, конечно, сложно, но есть все методы диагностики, лечения и профилактики, — заявил однажды на одном из рабочих совещаний Сафонкин.

«Отличительной чертой Сергея Васильевича было умение работать с коллективом, добиваясь нужных результатов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения вместе с органами власти в тесном взаимодействии с различными службами и ведомствами.

Сергей Васильевич был хорошим другом, надежным человеком. Всегда с готовностью откликался на любую просьбу, по-философски спокойно и мудро относился к любым трудностям, и преодолевал их», — отметили в некрологе сотрудники Роспотребнадзора.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Васильевич Сафонкин - врач по общей гигиене высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ФПДО РязГМУ им. академика И.П. Павлова.

После окончания Рязанского мединститута работал на разных должностях Рязанской городской санитарно-эпидемиологической станции, а в 2002 году возглавлял ФГУ ЦГСЭН в Рязанской области, с 2005 по 2013 годы – руководитель рязанского Роспотребнадзора.

С 2013 по 2019 годы – главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени, знаком «Отличник здравоохранения», Благодарностью президента РФ, Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью», Благодарственным письмом губернатора Рязанской области.

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