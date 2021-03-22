Умер профессор Рязанского медицинского университета Виктор Давыдов

Виктор Викторович Давыдов.

20 марта в Рязани ушел из жизни Виктор Давыдов, доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Рязанского государственного медицинского университета. Ему был 81 год.

«Светлая память о Викторе Викторовиче Давыдове навсегда останется в наших сердцах», - написали на сайте вуза.

Виктор Давыдов родился 25 августа 1939 года в белорусском городе Бобруйске. В 1963-м окончил факультет подготовки врачей для ВМФ ленинградской Военно-медицинской академии. Научно-преподавательскую деятельность начал там же – в северной столице, где помимо альма-матер были педиатрический институт и химико-фармацевтический институт. В РязГМУ Виктор Викторович работал с 2002 по 2021 годы. Является автором свыше 800 научных, научно-методических и учебно-методических работ, отмечен множеством государственных и региональных наград.