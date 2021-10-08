Умер Дмитрий Трунин: рязанский политик, чиновник и бизнесмен

Дмитрий Трунин ушел из жизни внезапно. Фото: «Новая газета в Рязани».

В ночь с 6 на 7 октября внезапно скончался Дмитрий Трунин. Он известен в регионе как политик, чиновник и предприниматель.

Уроженец Электростали по некоторым данным приехал в Рязань в начале двухтысячных. Занимался вопросами недвижимости - его состояние постепенно росло. Затем Трунин стал чиновником администрации Рязанского района.

Но однажды решил поменять жизненный вектор и стать политиком. В 2008 году опробовал свои силы в качестве депутата Рязанской районной Думы. Год спустя выдвинул свою кандидатуру на пост главы Полянского сельского поселения в этом же районе.

В 2010 году попытался стать депутатом Рязанской областной Думы от ЛДПР, но в регистрации ему было отказано. Около пяти лет возглавлял рязанское отделение партии «Родина», покинув этот пост в 2020 году.

- Накануне чувствовал себя прекрасно. Только 30 сентября отметил 52-й день рождения, – рассказал «Новой газете в Рязани» близкий к семье источник.