Ушла из жизни преподаватель РГУ Елена Сухова

На 71-м году жизни скончалась преподаватель РГУ имени Есенина Елена Ефимовна Сухова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Елена Ефимовна окончила факультет иностранных языков РГУ в 1973 году. Сразу стала работать ассистентом на кафедре английского языка, затем - старшим преподавателем. В 2005 году возглавила кафедру иностранных языков.

Елена Сухова руководила исследованием «Повышение коммуникативной, профессиональной и социолингвистической компетентностей студентов в системе двухуровневого образования в процессе преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка». Результаты исследования использовали преподаватели кафедры в учебно-воспитательном процессе на неязыковых факультетах и в институте психологии, педагогики и социальной работы вуза.

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