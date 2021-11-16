Умер старший тренер рязанского КСЕ «Торпеда» Николай Катков

14 ноября ушел из жизни старший тренер рязанского клуба смешанных единоборств «Торпеда» Николай Катков.

14 ноября в Рязани ушел из жизни старший тренер клуба смешанных единоборств «Торпеда» Николай Катков.

«Большая потеря для семьи, для близких и для всего коллектива клуба. Ты навсегда останешся для нас старшим тренером, другом , отцом», - написали в группе КСЕ «Торпеда».

Близкие Николая Валерьевича сообщают, что к скоропостижной смерти привела коронавирусная инфекция.

Похороны состоятся 16 ноября. Церемония прощания – в 10:00 в КСЕ «Торпеда» (ул. Затинная, 32б).