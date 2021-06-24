Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 17:42

Умер 102-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Воронин

Похороны состоятся в городе Сасово, почетным гражданином которого он является
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Матвеевич Воронин.

Михаил Матвеевич Воронин.

23 июня ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Михаил Воронин. Почетному гражданину города Сасово, заслуженному врачу РСФСР было 102 года. Как сообщает издательство «Пресса», похороны состоятся в Сасове 25 июня.

Михаил Матвеевич в 1942 году окончил медицинский институт в блокадном Ленинграде. Командиром медицинского взвода направлен в Сталинград, затем участвовал в Курской битве, операции «Багратион». Во время взятия Кенигсберга в январе 1945 был тяжело ранен, но выжил благодаря тому, что осколок попал в портсигар, который он хранил со Сталинградской битвы.

Дослужившись до звания подполковника медицинской службы, в мирное время продолжил заниматься медициной. Работал хирургом, спас жизни многим людям. Долгие годы Михаил Матвеевич возглавлял железнодорожную больницу. Также занимался общественной работой, журналистикой, поэзией.

Михаил Воронин в военные годы.

Михаил Воронин в военные годы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!