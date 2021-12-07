Не стало известного касимовского поэта и художника Николая Голубоша.
Утром 6 декабря 2021 года не стало Николая Сильвестровича Голубоша, касимовского поэта и художника.
Николай Голубош всем запомнится человеком необычайно мудрым, разносторонним, философом… Ведь стихи его так часто несут философский смысл.
Кроме того, Николай Сильвестрович – любящий муж, пап, прадедушка, дедушка, человек, который любил жизнь во всех ее красках.
Отпевание Николая Голубоша состоится 8 декабря в 10:00 в Церкви Богоявления Господня (Георгиевская).
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