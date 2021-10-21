Скончалась легендарный преподаватель РГУ Нина Шошнова. Фото: скриншот видеосюжета ФРФНК РГУ имени С. А. Есенина.

21 октября 2021 года скончалась доцент РГУ им. Есенина, кандидат педагогических наук Шошнова Нина Сергеевна.

Студенты, коллектив вуза выражают соболезнования родным и близким легендарного преподавателя факультета русской филологии и национальной культуры РГУ им. Есенина.

Шошнова Нина Сергеевна родилась в 1933 году в селе Песочня Путятинского района.

Окончила Сапожковское педагогическое училище и Московский областной педагогический институт.

По распределению попала в Туркмению, работала в школе, в институте, аспирантура в Москве.

В Рязань Нина Сергеевна вернулась в начале 70-х годов, и с тех пор долгие годы преподавала в РГУ им. Есенина.

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