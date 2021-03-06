Умер один из руководителей завода точного литья Вадим Регуш. Фото: РВ.

5 марта скончался первый заместитель генерального директора ООО «Завод точного литья» 46-летний Вадим Регуш, сообщает «РВ».

«Это печальное событие стало для всех огромной неожиданностью. До сих пор нет сил поверить в то, что его больше нет с нами. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память об этом энергичном творческом человеке сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе коллектива.

Позже стало известно, где и когда можно проститься с Вадимом Регушем (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!