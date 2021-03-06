Стало известно, где и когда можно проститься с Вадимом Регушем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прощанием с первым заместителем генерального директора ООО «Завод точного литья» Вадимом Регушем состоится 7 марта в селе Истье Старожиловского района. Начало в 13:00.

Напомним, один руководителей рязанского предприятия скончался в возрасте 46 лет 5 марта. Для всего коллектива завода это печальное событие стало огромной неожиданностью. Никто из сотрудников не может поверить, что его больше нет.

«Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память об этом энергичном творческом человеке сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе коллектива.

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