Умерла преподаватель Рязанского госуниверситета Татьяна Бирючинская

Татьяна Бирючинская.

17 мая не стало кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики и менеджмента в образовании РГУ имени С. А. Есенина Татьяны Бирючинской. Прощание с ней запланировано на 10:00 19 мая в Казанском женском монастыре (ул. Фурманова, 56).

В 1991-м Татьяна Александровна окончила Рязанский педагогический институт, после чего работала учителем биологии и химии, но уже на следующий год вернулась в родной вуз и начала трудиться на кафедре зоологии. С 2016 года преподавала на кафедре педагогики и менеджмента в образовании.

Коллеги Татьяны Бирючинской рассказывают, что она занималась благотворительностью и сама, в частности, являлась организатором социальной акции «Помощь бездомным животным». Она активно работала над проблемами воспитания экологической культуры и экологического мышления у студентов, руководила студенческими научными проектами и проводила мастер-классы для других педагогов, в том числе из других регионов.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Татьяны Александровны.