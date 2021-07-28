Умерла профессор РГУ, кандидат юридических наук Клара Ананьева.

27 июля ушла из жизни кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического института РГУ Клара Яковлевна Ананьева. Ей было 80 лет.

Клара Яковлевна, возглавлявшая с 1998 года кафедру гражданско-правовых дисциплин, внесла большой вклад в становление и развитие юридического института. Она создала основу для совершенствования учебно-методической и научной деятельности, сохраняя и приумножая лучшие традиции юридического образования.

Клара Ананьева опубликовала более 110 научных публикаций. Под ее руководством защитили диссертации семь человек. Ананьева являлась руководителем магистерской программы «Правовое регулирование гражданского оборота».

Награждена медалями III, II, I степени «За безупречную службу в ОВД», медалью «Ветеран труда», отмечена знаком «Почетный работник образования Российской Федерации».

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