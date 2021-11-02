Ушла из жизни режиссер монтажа телекомпании ТКР Ольга Никитина

Скончалась режиссер монтажа телекомпании ТКР Ольга Никитина.

2 ноября 2021 года в Рязани скончалась режиссер монтажер телекомпании ТКР Ольга Никитина. Печальную весть сообщили коллеги покойной.

«Сегодня не стало человека, профессионала, без которого трудно представить жизнь нашей телекомпании, Оли Никитиной. Сказать, что для всего телеканала этот день утраты - день боли, не сказать ничего. Мы потеряли не просто профессионала с большой буквы. Мы потеряли друга. Светлая память светлому человеку Ольге Никитиной», - говорится в некрологе телекомпании.

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