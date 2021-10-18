В Рязани ушла из жизни бывшая учительница школы №14 Людмила Журавова

Учительский стаж Людмилы Журавовой - 55 лет. В сентябре 2021-го ее проводили на заслуженных отдых. Фото из личного архива.

18 октября ушла из жизни бывшая учительница английского языка школы №14 города Рязани Людмила Журавова. Она посвятила профессии 55 лет. Печальную новость сообщили в группе образовательного учреждения.

«Нет слов, чтобы высказать, как больно и горько... Искренне скорбим вместе с вами. Вечная память прекрасному учителю, так бесконечно любившему жизнь, детей, школу!», - выразили соболезнования коллеги Людмилы Валентиновны.

20 ноября Людмиле Журавовой должно было исполниться 76 лет. Она сама была выпускницей школы №14, оканчивала рязанский пединститут. На заслуженный отдых Людмилу Валентиновну проводили в сентябре 2021-го. Годы не мешали ей активно заниматься танцами. Во время дистанционного обучения педагог говорила, что сильно скучает по своим ученикам. Сами ученики - нынешние и бывшие - тоже много раз признавались ей в любви.

«Если ты способен всегда улыбаться жизни – жизнь всего улыбнется тебе в ответ!», - этот девиз Людмила Журавова оставила на личной странице.

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