Прокуратура выразила соболезнования в связи со смертью Светланы Евликовой

В настоящее время мало что известно о смерти прокурора Светланы Евликовой. Идет проверка. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Прокуратура Рязанской области выразила соболезнования в связи со смертью своей сотрудницы Евликовой Светланы Викторовны.

«В связи с безвременной кончиной прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области младшего советника юстиции Евликовой Светланы Викторовны коллектив прокуратуры области выражает искренние соболезнования ее родным и близким. Скорбим и помним», - говорится в некрологе ведомства.

Тело Светланы Евликовой обнаружили в воскресенье, 16 мая. По предварительным данным, женщина покончила с собой, однако в настоящее время Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося (читать подробнее).

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