Прокурор Светлана Евликова покончила с собой – идет проверка. Фото: УМВД России по Рязанской области.

16 мая в Рязани обнаружили тело прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области Светланы Евликовой, сообщают «Вести».

В настоящее время по данному факту Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, прокурор покончила жизнь самоубийством, однако эта информация будет подтверждена или опровергнута после проверки.

Светлана Евликова представляла обвинение по многим громким коррупционном делам в Рязанской области, в частности – по делу ректора РГУ Андрея Минаева (читать подробнее). Кроме того, Светлана Викторовна часто встречалась со студентами рязанских вузов и ссузов, которым рассказывала о коррупционных преступлениях, мерах наказаниях за взятки, приводила примеры из собственной практики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!