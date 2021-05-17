По факту гибели прокурора Светланы Евликовой возбудили уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области Светланы Евликовой. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, уголовное дело следователи возбудили по ч.1 ст.110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Однако в самом Следственном комитете ничего не комментируют по этому случаю.

Тело Светланы Евликовой обнаружили 16 мая. По предварительным данным, женщина покончила с собой. Позже областная прокуратура смерть сотрудницы подтвердила и опубликовала краткий некролог (читать подробнее).

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