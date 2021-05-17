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Происшествия17 мая 2021 14:03

По факту гибели прокурора Светланы Евликовой возбудили уголовное дело

Предполагается, что сотрудницу надзорного органа довели до суицида
Источник:kp.ru
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По факту гибели прокурора Светланы Евликовой возбудили уголовное дело.

По факту гибели прокурора Светланы Евликовой возбудили уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области Светланы Евликовой. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, уголовное дело следователи возбудили по ч.1 ст.110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Однако в самом Следственном комитете ничего не комментируют по этому случаю.

Тело Светланы Евликовой обнаружили 16 мая. По предварительным данным, женщина покончила с собой. Позже областная прокуратура смерть сотрудницы подтвердила и опубликовала краткий некролог (читать подробнее).

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