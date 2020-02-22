«Я загладил вину перед вузом своей работой». В деле против руководства РГУ поставлена точка

21 февраля в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу региональной прокуратуры на решение районного суда по делу ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.

Напомним, 7 ноября 2019 года уголовное дело руководителей РГУ имени Есенина о злоупотреблении должностными полномочиями было прекращено. Ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову наказали судебными штрафами – по 30 тысяч рублей. А уже 12 ноября Андрей Минаев дал пресс-конференцию, на которой фактически заявил о своей невиновности. Он, видимо, забыл, что применение судебного штрафа в отношении невиновного лица просто невозможно по уголовно-процессуальному законодательству.

После этого все как будто успокоились, но Рязанская областная прокуратура, выдержав процессуальный срок, буквально в последний день подала апелляционную жалобу на решение районного суда.

ДОВОДЫ ПРОКУРАТУРЫ

— Полагаю, что оснований для прекращения уголовного дела у суда не имелось, а действия обвиняемых были незаконно переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), — поддержала в суде апелляционную жалобу прокурор отдела Рязанской областной прокуратуры Светлана Евликова. — Это и позволило следователю, минуя прокурорский надзор, направить материалы в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.

По словам Евликовой, следствие было неполным: не установлены все обстоятельства, которые имеют существенные значения, в частности, следователь не допросил ряд лиц, а в качестве доказательств представил платежные документы, в которых значилась сумма чуть более 60 тысяч рублей. В то время как вред, причиненный вузу действиями Минаева и Кирьяновой, составляет более 1 млн рублей.

— За счет этих денег работники вуза могли быть премированы по результатам своей работы, — продолжила прокурор. — Кроме того, в постановлении суд указал, что предъявленные Минаеву и Кирьяновой обвинения подтверждаются доказательствами, а вред перед вузом заглажен – они извинились перед коллективом, а Кирьянова вдобавок внесла на счет вуза 5 (пять) тысяч рублей. Но выводы суда о заглаживании вины - необоснованные. Согласно протоколу судебного заседания, Минаев отказался подтвердить факт того, что он извинялся, а у Кирьяновой об этом даже не спрашивали. Кроме того, от обвиняемых не было согласия о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

СПОСОБЫ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ВИНЫ

Все четыре адвоката (три у Минаева и один у Кирьяновой) доводы прокуроров (их было двое – упомянутая выше Евликова и Ольга Алехина) отмели так, что у тех не нашлось ни одного вопроса.

Тезисно озвучим позицию защиты:

«Сторона обвинения говорит, что Минаев не давал согласия о прекращении уголовного дела, но в ходатайстве следователя есть его подпись. Аналогичную позицию он озвучил и в судебном заседании 7 ноября 2019 года»;

«Следователь Горбачев согласовывал ходатайство со своим руководителем, а дополнительного согласования с прокуратурой не требуется»;

«Позиция представителей областной прокуратуры не соответствует материалам дела, а те доводы, которые они указали – опровергаются протоколом судебного заседания и в целом обстоятельствами уголовного дела». Конечно, с ними согласился и Минаев:

— Могу сказать, что на вопрос судьи районного суда, поддерживаю ли я ходатайство следователя, я ответил утвердительно. А адвокаты перед этим согласовывали со мной позицию о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.

— Каким образом вы загладили вред, причиненный преступлением? — спросила у него судья.

— Своей работой. Я вышел на работу. Когда я еще находился дома под домашним арестом, я понимал, что возбужденное против меня и моей коллеги дело действительно создало очень большие трудности для университета. Я об этом им и сказал, я поблагодарил всех тех, кто в этой ситуации продолжал работать. Вот. Мне никто не говорил, какие деньги я должен внести. Сколько денег я должен отдать? Никто передо мной никакие цифры не обозначал. И я не знаю, почему я вообще их должен отдавать.

— Вы приносили извинения коллективу?

— Да, неоднократно, в разных аудиториях моим коллегам я говорил, что сожалею за то, что произошло.

Примерно то же самое озвучила и проректор Елена Кирьянова, но в отличие от своего руководителя она все-таки внесла «небольшую сумму на уставную деятельность вуза».

— Все стороны знают, что ситуация, возникшая по поводу этого дела, связана с государственной аккредитацией образовательных программ университета. В течение 2019 года я вместе с коллегами продолжала активно работать над этим вопросом. С моей точки зрения, таким положительным моментом деятельности всего университета в ноябре 2019 года было получение государственной аккредитации по 38-й укрупненной группе. Да, это не только моя работа, но это одно из заглаживаний вреда.

В итоге судья Ирина Зотова, рассмотрев все доводы стороны, постановила оставить решение Советского районного суда без изменения, а жалобу прокуратуры - без удовлетворения.

БЕЗ КОРЫСТИ ВИНОВАТЫЕ

На этом можно было бы статью закончить, но напомнить необходимо: и ректор Минаев, и проректор Кирьянова нарушили закон, пойдя на должностное преступление. Чтобы получить положительный результат государственной аккредитации Рособрнадзором, они использовали деньги своих подчиненных. Это факт, который следствием доказан. Это такой же факт, как и тот, что ни Минаев, ни Кирьянова не положили ни копейки из более чем 1 млн рублей в собственные карманы. Но менее виновными они от этого не стали. Хотя бы потому, что у преподавателей и деканов не такие великие зарплаты, чтобы спустить, по сути, их деньги на сувенирную продукцию и прогнуться таким образом перед проверяющими.

Фото: архив "КП-Рязань".

Приведем только несколько примеров, опуская фамилии свидетелей по этому уголовному делу.

- Руководитель одного из институтов получил на карту 104 тысячи рублей. Там же, в банкомате РГУ, снял 90 тысяч и передал их одному из работников, так как Кирьяновой не было на месте. Остальные деньги потратил на канцтовары;

- Несколько десятков тысяч получила декан одного из факультетов. Потратила на картриджи и бумагу. Вернула сдачи 10 тысяч рублей.

- Одному из руководителей вуза выдали 105 тысяч рублей на экскурсии.

- Еще одна сотрудница вуза получила 75 тысяч рублей для заказа и покупки сувенирной продукции – тарелочки, ручки, пакеты, блокноты и так далее. Закупилась по полной, предоставив для отчета квитанции, товарные и кассовые чеки. Сдачи не осталось.

- Уже во время работы комиссии одна из сотрудниц получила 22 700 рублей на покупку чая и конфет с символикой Рязани. Съездила на улицу Чкалова и отоварилась на все деньги.

Этот список можно было бы продолжить. Да, корысти – ноль, лишь «благие намерения», но, как сказал «Комсомолке» один из юристов, примерно все то же самое можно было сделать и в рамках закона, и тут же предложил навскидку два-три способа. Во всяком случае, это не выглядело бы так топорно и не закончилось более чем годовым уголовным преследованием за разбазаривание зарплатного фонда преподавателей.

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