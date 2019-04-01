2019-04-01T18:46:49+03:00
Происшествия

Себе 10 тысяч, остальное - мне: ректор РГУ использовал деканов в мошеннической схеме?

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя вуза Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой
Александр ЕФАНОВ
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Елена Кирьянова и Андрей Минаев в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время им изберут меру пресечения: домашний арест, залог или СИЗО — решит суд.Елена Кирьянова и Андрей Минаев в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время им изберут меру пресечения: домашний арест, залог или СИЗО — решит суд.
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1 апреля в Рязани задержали ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева и проректора вуза Елену Кирьянову. Поводом для задержания послужили возбужденные Следственным комитетом уголовные дела.

НАЧАЛОСЬ С ЖАЛОБ...

— В прокуратуру поступили жалобы от граждан, и на их основании была организована проверка, — рассказывает начальник пресс-службы прокуратуры Рязанской области Юлия Ромашкина. — Проверка установила, что руководство вуза, чтобы расположить проверяющих должностных лиц Рособрнадзора и повлиять на положительный результат аккредитации, распорядилось поощрить работников университета. Часть выплаченных денег планировалось использовать на представительские расходы по случаю приема комиссии.

Проверили работу руководства РГУ и оперативники управления экономической безопасности рязанского УМВД.

— В апреле 2018 года ректор вуза с одной из своих подчиненных премировал ряд сотрудников университета с последующим сбором премий на сумму 1,2 миллиона рублей, — говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Рязанской области Александр Поташов. — Установлено, что собранные таким образом деньги были использованы руководителем вуза и его подчиненной по личному усмотрению.

... ЗАКОНЧИЛОСЬ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

По материалам проверок следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили два уголовных дела. Ректор Андрей Минаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и на пару с проректором Кирьяновой в мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, по предварительным данным, схема мошенничества выглядела следующим образом. Руководство вуза предупредило более десяти деканов об их предстоящем премировании. Ректор четко им сказал, что премируются все они фиктивно. Деканы расписывались и получали 104 тысячи рублей. Себе они оставляли 10 тысяч, а остальные деньги отдавали ректору-проректору. Но с одним условием, что и эти 10 тысяч рублей деканы должны тоже потратить на представительские расходы по приему проверяющей комиссии. Каким образом тратили свою часть премии руководители факультетов — неизвестно, но ректор с проректором — по своему усмотрению.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для сбора доказательств, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Ольга Суркова. — Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к неправомерному расходованию бюджетных денег, и примут исчерпывающие меры по возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае прошлого года Рособрнадзор после проведенной комиссии лишил РГУ имени Есенина аккредитации по пяти направлениям подготовки — «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Государственное и муниципальное управление» и «Управление персоналом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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