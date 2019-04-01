2019-04-01T16:36:58+03:00
Происшествия

Ректора и проректора рязанского госуниверситета подозревают в мошенничестве

Премии сотрудников руководители вуза потратили на свои нужды
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31 марта по материалам проверки сотрудников управления экономической безопасности рязанского УМВД и прокуратуры в отношении ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева возбуждены два уголовных дела, сообщает пресс-служба УМВД. Руководитель вуза подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Проверка установила, что в апреле 2018 года ректор вместе со своей подчиненной [проректором Кирьяновой — Ред.] премировал ряд сотрудников университета и выдал им 1,2 млн рублей. Предлогом для выделения денег являлся приезд экспертной комиссии Рособрнадзора. Покрытие представительских расходов работы комиссии, по замыслу руководителя РГУ, должно было способствовать успешной аккредитации университета. Установлено, что собранные таким образом деньги были использованы руководителем вуза и его подчиненной по личному усмотрению.

В отношении проректора университета также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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