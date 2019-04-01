Против руководителя Рязанского госуниверситета имени Есенина возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-01T14:07:27+03:00

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Прокуратура проверила правомерность издания в апреле 2018 года приказа о поощрении и выплаты работникам премии РГУ имени Есенина, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, руководство вуза вопреки интересам службы, чтобы расположить проверяющих должностных лиц Рособрнадзора и повлиять на положительный результат аккредитации, распорядилось поощрить работников университета. Часть выплаченных денег планировалось использовать на представительские расходы по случаю приема комиссии.

«Используя свои служебные полномочия, осознавая, руководитель университета сообщил подчиненным, что эти деньги предназначены для встречи сотрудников Рособрнадзора и дал устное указание о порядке распоряжения этими деньгами», — говорится в сообщении.

Всего на основании изданного приказа о поощрении работников университета было незаконно потрачено 1,2 млн рублей.

Материалы проверки прокурор района направил в следственный орган СУ СК РФ по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя РГУ имени Есенина.

В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

ИСТОЧНИК KP.RU