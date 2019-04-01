2019-04-01T16:50:36+03:00
Происшествия

Ректора рязанского госуниверситета Андрея Минаева задержали и везут в ИВС

Его заместитель Елена Кирьянова уже находится в изоляторе временного содержания
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Елена Кирьянова и Андрей Минаев поменяли кресла РГУ на нары ИВС. Фото: пресс-служба Рязанского государственного университета имени Есенина.Елена Кирьянова и Андрей Минаев поменяли кресла РГУ на нары ИВС. Фото: пресс-служба Рязанского государственного университета имени Есенина.
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Ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев задержан. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Сегодня у него в кабинете и дома прошли обыски, — говорит источник. — Из больницы его забрали. В настоящее время ректора везут изолятор временного содержания. Там он будет находиться до избрания меры пресечения.

По словам источника, проректор РГУ Елена Кирьянова задержана сразу после обеда и уже доставили в ИВС. В ее кабинете и по домашнему адресу так же прошли обыски.

Напомним, следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовные дела в отношении ректора и проректора вуза. Подробности>>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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