Ректора рязанского госуниверситета Андрея Минаева задержали и везут в ИВС

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-01T16:50:36+03:00

Его заместитель Елена Кирьянова уже находится в изоляторе временного содержания

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Ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев задержан. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Сегодня у него в кабинете и дома прошли обыски, — говорит источник. — Из больницы его забрали. В настоящее время ректора везут изолятор временного содержания. Там он будет находиться до избрания меры пресечения.

По словам источника, проректор РГУ Елена Кирьянова задержана сразу после обеда и уже доставили в ИВС. В ее кабинете и по домашнему адресу так же прошли обыски.

Напомним, следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовные дела в отношении ректора и проректора вуза. Подробности>>>

ИСТОЧНИК KP.RU