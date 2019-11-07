2019-11-07T17:59:23+03:00
Происшествия

Уголовное дело против ректора и проректора РГУ прекратили

От ответственности Андрея Минаева и Елену Кирьянову при этом не освободили – их наказали штрафами
Антон КОНОВАЛОВ
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Андрей Минаев на заседании по избранию меры пресечения. Фото: архив "КП".Андрей Минаев на заседании по избранию меры пресечения. Фото: архив "КП".
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Уголовное дело руководителей Рязанского госуниверситета о злоупотреблении должностными полномочиями прекращено. Ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову наказали судебными штрафами – 30 тысяч рублей.

Такое постановление 7 ноября вынес Советский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя. Основания для такого решения обозначены как «не реабилитирующие». Адвокат Минаева Эдуард Видакас уверен, что на его клиенте это обстоятельство негативно не скажется:

- Нужно дождаться вступления постановления в законную силу. Оно не повлечет за собой никаких юридических последствий, и мой подзащитный сможет продолжить свою трудовую деятельность.

Пресс-служба суда утверждает, что Минаев и Кирьянова загладили причиненный вред «путем принесения извинений коллективу, а также пожертвования денежных средств на уставную деятельность РГУ». Однако, как известно «Комсомолке», Минаев свою вину не признавал.

Напомним, изначально фигурантам помимо статьи 285 УК РФ вменялось мошенничество в особо крупном размере. Следствие считало, что Минаев и Карьянова выплатили премии сотрудникам, забрали большую часть денег обратно и распорядились ими по своему усмотрению. Однако это обвинение впоследствии было снято, то есть не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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