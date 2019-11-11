Андрей Минаев даст пресс-конференцию после прекращения уголовного дела

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-11T17:41:19+03:00

Ректор РГУ решил предстать перед общественностью в стенах своей альма-матер

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Ректор Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Андрей Минаев даст первую пресс-конференцию после задержания в апреле 2019 года. Перед представителями СМИ доктор исторических наук предстанет 12 ноября.

Впрочем, согласно сообщению, опубликованному на сайте вуза, посетить мероприятие приглашаются все желающие.

Напомним, против Минаева и проректора Елены Кирьяновой расследовалось уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, которое 7 ноября прекратили. На первых порах им также инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, но после от обвинений отказались.

Следственный комитет утверждал, что руководители фиктивно премировали сотрудников, чтобы потратить средства фонда оплаты труда на приобретение товаров для университета. Все это –ради прохождения аккредитации.

ИСТОЧНИК KP.RU