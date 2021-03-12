Скончалась начальник управления земельных ресурсов мэрии Рязани Валентина Русакова. Фото: минприроды Рязанской области.

В Рязани скончалась начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Русакова Валентина Александровна.

Коллектив администрации города скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной, понесшим тяжелую утрату.

Валентина Русакова родилась 25 августа 1961 года. Трудовую жизнь посвятила сфере лесного хозяйства и земельных отношений. Проработала в общей сложности порядка 40 лет, из них около 30 лет занимала руководящие должности.

«Она пользовалась заслуженным авторитетом у коллег, подчиненных и руководителей, являясь ответственным и мудрым человеком, выполняющим свою работу на высоком профессиональном уровне», - указано в некрологе.

У Валентины Русаковой остались муж, сын и дочь.

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