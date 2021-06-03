Скончался бывший ректор РГАТУ Геннадий Туников.
3 июня скончался Почетный гражданин Рязанской области Геннадий Михайлович Туников. Коллектив регионального минсельхоза выразил соболезнования родным и близким покойного.
Геннадий Туников более полувека отдал производственной, научной и общественной деятельности, внес большой вклад в развитие аграрной науки, с 1986 по 2010 год работал ректором Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева.
ДОСЬЕ «КП»
Геннадий Михайлович Туников родился 1 августа 1941 года в селе Ядгаровский Кумертауского района Башкирской АССР.
В 1965 году Геннадий Туников окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт.
После службы в армии, в 1968 году, поступил в аспирантуру на кафедру разведения и генетики животных.
В 1986 году Туникова из резерва ректоров назначили на должность ректора Рязанского сельскохозяйственного института, который он и возглавлял 24 года.
За это время институт дважды поменял свой статус: в 1995 году стал академией, а в 2007 году – агротехнологическим университетом.
«Светлая память о Геннадии Михайловиче останется в сердцах многочисленных выпускников, коллег, всех, с кем он рядом жил и работал», - говорится в сообщении.
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