Ушла из жизни директор музея РГУ Нина Чельцова.

5 сентября скончалась директор музея истории РГУ имени С.А. Есенина Нина Борисовна Чельцова.

«Она была главным хранителем музейных фондов, экскурсоводом, человеком, который сохранял историческое наследие университета. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Нине Борисовне Чельцовой останется в наших сердцах», - говорится в некрологе коллектива университета.

Нина Борисовна Чельцова родилась 26 июля 1949 года в селе Напольное Сараевского района.

Работала учителем биологии и химии в Кирицкой средней школе, Рязанском сельскохозяйственном институте, Научно-исследовательском технологическом институте, Рязанском медицинском институте.

С 1992 года – в Рязанском государственном университете.

27 мая 2004 года благодаря многолетней поисковой, научно-исследовательской и экспозиционной деятельности открылся музей истории и истории развития народного образования на Рязанской земле, директором которого стала Нина Борисовна.

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