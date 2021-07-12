Умерла преподаватель РГАТУ Любовь Крысанова.

11 июля скончалась старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита РГАТУ Любовь Крысанова. Ей было 54 года.

«Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Рязанского государственного агротехнологического университета скорбят по случаю безвременной кончины Любови Васильевны. Ушел из жизни отзывчивый человек, с добрым сердцем и открытой душой, хороший организатор, мудрый педагог», - говорится в некрологе.

Любовь Васильевна Крысанова родилась 6 августа 1967 года в поселке Милославское.

В 1989 году окончила экономический факультет Рязанского сельскохозяйственного института.

С 1990 года приступила к работе в должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Известна как высококвалифицированный специалист, педагог и воспитатель в области высшего экономического и бухгалтерского образования.

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