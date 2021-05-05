Умер известный рязанский ученый, краевед Борис Горбунов. Фото: РИА "Малая родина"https://mr-rf.ru

5 мая после тяжелой болезни скончался рязанский краевед, доктор исторических наук, профессор Борис Владимирович Горбунов. Ему было 72 года.

ДОСЬЕ «КП»

Борис Горбунов родился 23 января 1949 года в Костроме.

В 1983 году получил диплом с отличием исторического факультета Рязанского государственного педагогического института. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая, а в 1998 году - докторскую диссертацию в Институте этнологии и антропологии РАН.

Профессор Горбунов исследовал ряд малоизученных проблем истории юга Средневековой Руси и Рязанского региона в XV–XVII вв. Он впервые в отечественной науке предпринял комплексное историко-этнографическое исследование народной воинской состязательно-игровой традиции восточных славян и опубликовал около 100 работ по этой теме.

Профессор Горбунов неоднократно был консультантом при разрешении межэтнических конфликтов в ряде регионов России, за что награжден Благодарностью Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!