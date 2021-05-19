Скончался экс-военком Рыбновского района полковник Сергей Трубников. Фото: газета "Приокская новь" (Рыбновский район).

Ушел из жизни бывший начальник отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Рязанской области полковник Сергей Владимирович Трубников.

«Светлая память о Сергее Владимировиче навсегда останется в сердцах его друзей, сослуживцев и товарищей», - говорится в некрологе коллектива военного комиссариата Рязанской области.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Владимирович Трубников родился в городе Ковров Владимирской области.

В 1993 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты.

В 2003 году окончил военную академию радиационной, химической и биологической защиты в Москве. Дослужился от командира взвода до начальника службы дивизии.

В 2005 году Трубникова назначили в структуру военного комиссариата, с 2007 года – в Рязанской области.

Был военным комиссаром в Рязанском районе, заместителем военного комиссара Рязанской области, начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу.

1 октября 2019 года на непродолжительное время возглавил военный комиссариат Рыбновского района.

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