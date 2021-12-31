Рязанская область потеряла известного предпринимателя и мецената Яшара Алиева

30 декабря не стало Яшара Октай-оглы Алиева – известного сасовского предпринимателя. Мужчина скончался на 61-м году жизни. Печальную весть принесла глава администрации городского округа Сасово Рязанской области Евгения Рубцова.

«ПК «Квант» построил в нашем городе такие социально важные объекты, как ФСК «Планета спорта», бассейн «Нептун» и новое здание школы №1. Не могу себе даже представить, что на открытии школы не будет председателя производственного кооператива», - отметила чиновница в некрологе.

По словам Рубцовой, ни одно масштабное мероприятие в Сасове не проходило без денег Яшара Алиева.

«Для Сасова утрата – ничего не сказать. Добрая память о Яшаре Октай-оглы навсегда останется в моем сердце и сердцах тех, кто знал его и имел возможность с ним работать», - написала Евгения Рубцова.

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