«Он всегда защищал студентов»: ушел из жизни уважаемый декан РГРТУ Николай Верещагин

Скончался декан факультета электроники РГРТУ Николай Верещагин.

В ночь на 27 ноября 2021 года после продолжительной болезни скончался Верещагин Николай Михайлович, декан факультета электроники, доцент кафедры промышленной электроники РГРТУ, почетный работник высшей школы. Печальную весть сообщила администрация университета.

Кандидат технических наук Николай Верещагин, по отзывам коллег и студентов, был очень интеллигентным человеком, открытым, честным и добрым человеком...

«Он всегда защищал студентов факультета, пользовался огромным уважением коллег. Это огромная потеря для всего коллектива университета. Выражаем соболезнования родным и близким Николая Михайловича и скорбим вместе с ними», - говорится в некрологе.

Николай Верещагин окончил Рязанский радиотехнический институт в 1973 году, и с этого же года работал в научно-исследовательском институте газоразрядных приборов. На кафедре промышленной электроники РГРТУ работал с 1982 года.

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