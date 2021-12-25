Умерла заслуженная артистка России из Рязани Маргарита Шумилова

Маргарита Шумилова 45 лет посвятила рязанскому театру.

Ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Рязанского театра драмы Маргарита Шумилова. Соболезнования выразил на личной странице в соцсети областной министр культуры Виталий Попов.

Маргарите Павловной было 80 лет. Больше половины своей жизни, а именно 45 лет, она посвятила рязанскому театру, сыграв множество разноплановых ролей.

«Маргарита Павловна беззаветно делилась своим большим творческим опытом и со студентами театральных вузов, и с учениками самодеятельного театрального коллектива», - написал Виталий Попов.

Кроме того, министр рассказал, что Маргарита Шумилова в разные годы была председателем профсоюзного комитета театра и членом правления Рязанского отделения Союза театральных деятелей РФ.