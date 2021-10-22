Скончалась известный рязанский врач-стоматолог Наталья Максимова. Фото: клиника "Прайм".

20 октября 2021 года скончалась доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней кандидат медицинских наук Наталья Владимировна Максимова.

Наталья Владимировна читала лекции, проводила практические занятия со студентами последних курсов стоматологического, лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов. Была ответственной за научную работу кафедры, работу по обучению курсантов факультета дополнительного профессионального образования.

В 2021 году Наталья Владимировна поступила на обучение в докторантуру на базе Пермского государственного медуниверситета имени академика Вагнера.

С июня 2019 года Наталья Максимова была внештатным аккредитованным экспертом Росздравнадзора Рязани и Рязанской области по специальностям «Стоматология хирургическая», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология общей практики», «Стоматология детская».

Наталья Максимова была главным врачом филиала клиники «Прайм» на Есенина,110, а также заведующей пародонтологическим отделением сети клиник.

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