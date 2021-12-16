Рязань потеряла известного врача Марину Медведеву

Скончалась известный рязанский врач Марина Медведева.

Умерла известный рязанский врач, замглавврача медцентра «Еламед» Марина Медведева, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на коллег покойной.

Марина Юрьевна Медведева являлась главным внештатным специалистом рязанского минздрава по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качеств. Кроме того, Марина Юрьевна была экспертом качества медицинской помощи ТФОМС (фонда медицинского страхования) Рязанской области.

Как указали коллеги в некрологе, светлая память о Марине Юрьевне надолго сохранится в сердцах тех, кто ее знал, кому помогла, кому посчастливилось с ней дружить и работать.

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